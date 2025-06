Il retroscena: Frattesi, il Napoli aspetterà il momento giusto per andare dall’Inter

04/06/2025 | 00:05:02

Davide Frattesi è da gennaio un obiettivo forte del Napoli, oltre che della Roma. Soltanto che a gennaio c’erano zero margini, adesso si può ragionare. Vedremo se l’addio di Simone Inzaghi modificherà qualcosa nelle valutazioni di Inzaghi, ricordando il battibecco per il mancato utilizzo – anche per un solo spezzone – nella finale di Champions. Il Napoli ha preso De Bruyne, ha altri nomi in lista per il centrocampo (anche qualche pista straniera), ma aspetta il momento giusto per andare dall’Inter e forzare con una proposta di spessore.

Foto: Instagram Inter