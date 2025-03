Il retroscena: Francesco Pio Esposito, sirene inglesi confermate. E l’Inter lo blinda

Francesco Pio Esposito sta dimostrando a La Spezia di essere un attaccante dal futuro assicurato: classe 2005, grandi numeri e qualità superiori alla media. Lo scorso 10 gennaio vi avevamo parlato del forte interesse della Premier, Manchester United e Leicester (quest’ultimo club adesso alle prese con una classifica precaria). In entrambi i casi gli osservatori sono stati molto attivi e hanno apprezzato le prestazioni di Esposito che la scorsa estate aveva detto no soprattutto al Torino pur di restare allo Spezia. Nel frattempo, in base a quanto concordato, l’Inter si prepara a blindare l’attaccante fino al 2030 con adeguamento sul contratto: ci sono già le intese di massima con il suo agente Giuffredi che presto verranno formalizzate. Adesso Esposito è totalmente concentrato sulla stagione dello Spezia, ma il suo futuro è destinato a essere sempre più importante.

Foto: Instagram Esposito