Il retroscena: Frabotta all’Atalanta, ecco perché è saltata

Gianluca Frabotta all’Atalanta: un’operazione ormai completata, anzi un’intesa totale tra l’esterno sinistro in uscita dalla Juve e il club di Percassi. E poi? E poi l’Atalanta ha memorizzato la valutazione del cartellino: ben 15 milioni. Non sappiamo se questo gioco al rialzo dipenda da qualche piccola scoria legata a Romero, i rapporti tra le due società sono sempre stati ottimi, oppure da un semplice cambio di rotta della Juve. Fatto sta che l’Atalanta ha deciso di virare su Giuseppe Pezzella, in prestito con diritto di riscatto dal Parma. E ora Frabotta è un obiettivo concreto del Verona, con il Genoa che non si è ancora rassegnato dopo il mancato accordo di qualche settimana fa.

Foto: Instagram personale Frabotta