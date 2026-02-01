﻿Il retroscena: Fortini, la Roma ha alzato offerta. Ma c’è il nodo Tsimikas

01/02/2026 | 11:40:53

Venerdì scorso vi abbiamo raccontato in esclusiva il contatto diretto tra Roma e Fiorentina per Niccolò Fortini, il terzino in scadenza di contratto nel 2027. Andiamo oltre: la Roma ha fatto un’offerta di 10-11 milioni più bonus che i viola potrebbe valutare in assenza di certezze sul rinnovo. Ma c’è il nodo Tsimikas, spieghiamo perché: malgrado le smentite del club giallorosso, c’era un discorso bene avviato con il Besiktas che è entrato in una fase di stallo anche per le perplessità del diretto interessato. E che lascia in stand-by la situazione Fortini, anche se la situazione va seguita fino in fondo.

Foto: sito Fiorentina