Il retroscena: Forte val bene un colpo di… Coda del Benevento

Francesco Forte è in uscita da Benevento, vi abbiamo anticipato come il Frosinone abbia fatto un’offerta importante per l’attaccante che quasi sicuramente lascerà il Sannio. Un’offerta da oltre un milione di euro. Ma prima il Benevento deve trovare il sostituto e sta tentando seriamente di riportare nel Sannio Massimo Coda, separato in casa Genoa e che era stato sondato dalla Reggina. I soldi del cartellino di Forte verrebbero investiti per Coda, l’ingaggio da 500 mila euro dell’ex Venezia è circa la metà rispetto a quanto guadagna l’attuale centravanti rossoblù. Ma di sicuro il Benevento farà almeno un tentativo per il famoso colpo di… Coda.

Foto: Instagram personale