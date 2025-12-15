Il retroscena: Fiorentina, le ultime su Vanoli. E la verità su Giuntoli

15/12/2025 | 17:37:23

La Fiorentina non ha preso alcuna decisione su Paolo Vanoli, al netto di diverse interpretazioni su vertici in corso per sollevare l’allenatore dall’incarico. È normale che in un momento così complicato e delicato la situazione vada monitorata ora per ora e che possano esserci inversioni di tendenza, ma non sono previsti scossoni almeno fino alla partita di Conference League in programma giovedì a Losanna. Nelle ultime ore ci sono state voci relative a un coinvolgimento di Cristiano Giuntoli nell’organigramma viola, come se si trattasse di una decisione imminente. Possiamo raccontare che non ci sono stati contatti diretti o indiretti con l’ex direttore sportivo della Juventus, nessuna richiesta di carta bianca, compresa l’eventuale necessità di un dialogo con Commisso da parte di Giuntoli. Situazione ferma e lontana – almeno in questi giorni – da alcun tipo di svolta.

