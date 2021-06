Il retroscena: Fiorentina, la verità su Dragowski e il possibile sostituto. Tutto su Sergio Oliveira

Dragowski è destinato a lasciare la Fiorentina, vedremo se sarà una scelta definitiva ma la tendenza è questa. Ha dimostrato di essere un buon portiere, ha un contratto non lunghissimo (scadenza 2023), il Borussia Dortmund ha continuato a sondare anche dopo aver annunciato ieri l’acquisto di un buonissimo specialista come Kobel.

La situazione portieri in questa sessione di mercato è strana, probabilmente la Fiorentina ritiene di doverci riflettere ancora un po’. Dragowski comunque è in uscita, anche se lui non ha chiesto di essere ceduto. Dortmund oppure no, potrebbero materializzarsi altre piste italiane (Atalanta compresa) o straniere.

E la Fiorentina in quel caso cercherebbe un altro portiere: la prima scelta è Ospina, scadenza tra un anno con il Napoli, ma bisogna capire come funzionerebbe tra i due club dopo l’addio tra Gattuso e De Laurentiis. Non sono in lista né Cragno né Consigli.

Confermiamo l’offerta ufficiale per Sergio Oliveira: primissima scelta per il centrocampo, al punto che potrebbe essere aumentata l’offerta da 15 milioni compresi i bonus. Lui e Amrabat in coppia: la strategia è questa.

Foto: Twitter Fiorentina