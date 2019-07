Il retroscena: Fiorentina, fiducia totale in Dragowski. E per Viviano…

La Fiorentina punta fortissimamente su Dragowski, al punto che ha sacrificato Lafont (andato al Nantes). E ora la Viola potrebbe anche decidere di non affondare per Emiliano Viviano dopo i proficui contatti dei giorni scorsi. Tutto questo perché il timore, almeno in queste ore, della Fiorentina è quello di creare troppe pressioni nei riguardi di Dragowski affiancandogli un portiere forte e potenzialmente titolare. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Empoli