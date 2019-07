Il retroscena: Fiorentina-Boateng, conferme! Su De Paul, Lammers e Llorente…

Boateng e la Fiorentina: conferme rispetto a quanto vi avevamo anticipato nella notte tra venerdì e sabato. Già oggi possono esserci sviluppi, l’attaccante per ora ha messo in secondo piano l’Eintracht che spinge per il ritorno in Bundesliga. Capitolo De Paul: alla Fiorentina piace, ma la valutazione dell’Udinese oggi è proibitiva. Piace molto Sam Lammers, di proprietà del PSV. seguito anche dalla Roma e tormentone dalla Sampdoria. Sullo sfondo resta sempre Llorente.