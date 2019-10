Il retroscena: Ferrero riparte in pressing, Gattuso prende tempo

Massimo Ferrero è ripartito in pressing di buon mattino, vuole il sì di Rino Gattuso dopo l’incontro e l’apertura di ieri pomeriggio. Ma Ringhio prende ancora tempo, ieri sera si è confrontato con il suo staff, la Samp è una soluzione prestigiosa in un momento di difficoltà. Ma Gattuso temporeggia perché vuole che tutti i suoi collaboratori siano completamente allineati e convinti. La Samp aspetta il sì entro l’ora di pranzo, per l’ex Milan non è certo un discorso economico ma di coinvolgimento totale del suo gruppo di lavoro. Per la Samp è la primissima scelta, in caso contrario andrebbe su altri candidati, per esempio De Biasi. Quest’ultimo ha una proposta anche dalla Spagna, ma aspetta la decisione della Samp pur avendo intuito che prima Ferrero aspetta la risposta definitiva di Gattuso. L’idea Iachini resiste, tuttavia siamo ancora in attesa di un contatto diretto.

Foto: sito ufficiale Milan