Il retroscena: Ferrari, ieri mega offerta dell’Atalanta e no del Sassuolo. Skrtel…

Ieri pomeriggio l’Atalanta ha fatto un ultimo, disperato, tentativo con il Sassuolo per Gian Marco Ferrari. Il club di Percassi sarebbe stato disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni, con la formula giusta per arrivare a una soluzione. Ma il Sassuolo non ha fatto cominciare alcuna trattativa ritenendo Ferrari incedibile dopo aver fatto una promessa a De Zerbi in tal senso. Così l’Atalanta ha deciso di virare sullo svincolato ex Liverpool e Fenerbahce Martin Skrtel, dopo i contatti delle ultime 48-72 ore, trovando l’accordo da 1 milioni più bonus fino al prossimo giugno.

Foto: Sassuolo Twitter