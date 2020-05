Abbiamo raccontato come Mauro Pederzoli sia in pole per la poltrona di direttore sportivo della Feralpisalò. Ma evidentemente è in corso un casting visto che nelle ultime ore c’è stato un incontro con Oscar Magoni reduce da un ciclo a Renate. Giro d’orizzonte in attesa di una decisione definitiva, la Feralpisalò pensa al futuro.