Il retroscena: Fares-Torino, gli accordi totali, la resistenza del Genoa e la volontà dell’esterno

Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi che Torino e Lazio hanno raggiunto un accordo totale per il trasferimento di Mohamed Fares in prestito con diritto di riscatto superiore ai 5 milioni. Al punto che erano già state programmate le visite per la giornata di ieri, prima che il Genoa opponesse – dopo aver dato il placet – improvvisa resistenza almeno fino alla partita di domani contro lo Spezia. Non è escluso che il club rossoblù possa chiedere di aspettare ancora, ma la volontà di Fares é quella di andare al Torino, l’esterno confida che si possa arrivare a una soluzione alla fine del weekend.

FOTO: Instagram Genoa