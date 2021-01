Il retroscena: Falco, contatti con l’Al-Hilal. E c’è un’idea Fiorentina

Filippo Falco lascerà il Lecce nei prossimi giorni. Dopo il mancato rinnovo di contratto e la clausola rescissoria da un milione e mezzo (due tranche da 750mila euro), il destino dell’attaccante esterno è segnato. E sarà lontano dal Salento. Abbiamo già raccontato dei sondaggi di Benevento e Parma, in questo momento il Crotone non c’è, c’è stato anche un timido interesse del Fenerbahce, e si aspetta una proposta dall’Al-Hilal, club degli Emirati Arabi che potrebbe offrire un ingaggio importante. Tra le piste italiane, da non trascurare una possibile sorpresa: la Fiorentina nelle ultime ore ha chiesto informazioni.

Foto: Instagram Lecce