Il retroscena: Falcao, le garanzie Galatasaray che ancora non ci sono. Ora…

Che sia in corso una trattativa tra Ramadel Falcao e il Galatasaray è stato certificato da diverse cose. Non soltanto dalle parole del colombiano, ma anche da una foto recentissima – era il 10 agosto – tra Falcao e il vice-presidente del club turco Abdurrahim Albayrak, abbracciati come se dovessero preparare un annuncio. In realtà manca ancora tra garanzie economiche complessive e una clausola che lo stesso Falcao avrebbe chiesto per liberarsi in anticipo e in caso di nuova proposta. Soprattutto le garanzie che ancora non ci sono per una cifra così importante (circa 15 milioni per tre anni) e che – come avevamo segnalato diversi giorni fa – sono una richiesta precisa di Jorge Mendes. Le garanzie ovviamente coinvolgono le commissioni che spettano all’agente portoghese. Nel frattempo Jardim parla di possibile convivenza tra Falcao e Ben Yedder, mentre dalla Francia sono sicuri che verranno proposti altri due anni rispetto all’attuale scadenza 2020 e quindi fino al 2022. Non è un giallo, ma uno di quei classici tormentoni che appartengono – da sempre – al calciomercato.

Foto: Fanatik