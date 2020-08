Il retroscena: Faggiano voleva Falco a Parma, ora può scattare il Genoa

Filippo Falco può lasciare il Lecce dopo la retrocessione. Vi avevamo raccontato che sarebbe stata una corsa tra Parma e Genoa, con il club emiliano favorito non fosse altro perché Daniele Faggiano è da sempre un grande estimatore di Falco. Ma adesso che Faggiano è sul punto di firmare per il Genoa, la situazione potrebbe cambiare e Falco cambiare destinazione. Ovviamente con un’offerta in grado di accontentare il Lecce.

Foto: Instagram Lecce