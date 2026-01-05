Il retroscena: Fabbian è un’iniziativa della Lazio. Sarri vuole un mezzala diversa

05/01/2026 | 23:30:57

Giovanni Fabbian è un’iniziativa della Lazio non avallata dall’allenatore. Nulla contro il talento del Bologna che ha molte qualità, ma per Sarri si tratta di un trequartista che andrebbe rimodellato come mezzala e ci vorrebbe del tempo per reinserirlo in un altro contesto tattico. Quindi la Lazio può decidere di procedere, ma andremmo in controtendenza rispetto ai famosi discorsi legati “ai calciatori che devono essere scelti dall’allenatore”. Per Sarri il primo della lista è Loftus Cheek che ha una duttilità diversa, segue Samardzic, non dispiace Ilic ma all’interno di una duttilità diversa, segue Samardzic, non dispiace Ilic ma all’interno di una gerarchia. Palla al club biancoceleste.

Foto: sito Bologna