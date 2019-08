Il retroscena: Eriksen tra la mega offerta rinnovo del Tottenham e i messaggi (anche) della Juve a zero

Futuro tutto da scrivere per Christian Eriksen. Il centrocampista danese è in scadenza di contratto con il Tottenham e le voci di mercato non mancano di certo. Gli Spurs nelle ultime ore, come riferito dalla stampa britannica, hanno riallacciato i contatti in ottica rinnovo, mettendo sul piatto una mega offerta con ingaggio nettamente superiore (più che raddoppiato) rispetto ai 4,5 milioni che guadagna attualmente il classe ’92. Ora resta da capire quali sono le intenzioni dell’ex giocatore dell’Ajax, che rimane sempre nel mirino di Atletico e Real Madrid dopo i contatti e i sondaggi delle scorse settimane. Occhio, però, perché sulle tracce di Eriksen c’è anche la Juve: il club bianconero, sempre più specializzato in colpi a parametro zero, ha mandato messaggi al danese, un profilo che piace non poco alla Vecchia Signora. Un discorso che si può sviluppare in vista della scadenza del contratto nel giugno 2020. Il Tottenham è disposto a fare follie per cercare di blindarlo, ma se Eriksen non dovesse rinnovare, allora la Juve sarebbe pronta a fare sul serio.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham