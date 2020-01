Il retroscena: Eriksen, l’agente atteso in Italia. Su Vidal-Inter e Kessie…

Possiamo ribadire come Martin Schoots, l’agente di Christian Eriksen, non sia stato a Milano nei giorni scorsi. E che anzi è atteso nei prossimi giorni, tra mercoledì e giovedì, per entrare nel vivo con l’Inter almeno per il prossimo luglio a parametro. E’ questa la priorità nerazzurra, il resto può cambiare (nel senso di poter anticipare) in base alle evoluzioni relative a Vidal e Kessie. Tornando all’agente di Eriksen, nei giorni scorsi i contatti sono andati avanti in modo fitto telefonicamente proprio in attesa di un summit, come era già chiaro dallo scorso lunedì. Chi ha certezze diverse pubblichi una foto di Schoots che è molto più semplice rispetto a chi nulla deve pubblicare per dimostrare che il procuratore a Milano non c’era. Intanto, l’esonero di Valverde a Barcellona non aiuta ma l’Inter ci proverà ancora per Arturo Vidal, prima scelta di Conte. E anche il Milan deve prendere una decisione definitiva su Kessie che i nerazzurri apprezzano, al punto che a dicembre avevamo pensato a uno scambio con Gagliardini poi non concretizzatosi.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham