Il retroscena: En-Nesyri, Ferguson e la gerarchia nella lista di Conte

17/01/2026 | 23:32:37

Si parla molto di Youssef En-Nesyri dopo l’indiscrezione dalla Turchia che lo ha accostato alla Juventus. Ma per ora nessuna situazione concreta visto che il club bianconero è concentrato su Mateta. Il discorso tra Fenerbhace e Napoli può invece riscaldarsi, nei giorni scorsi c’è stato un contatto diretto tra il presidente turco e il club. Oggi l’attaccante è massimamente concentrato sulla finale di Coppa d’Africa, domani sera per i sogni del Marocco, ma i dialoghi ripartiranno. A Conte piace (ci sono altri club interessati), ma nella sua lista per l’attacco il nome forse leggermente più in alto è quello di Ferguson, attualmente alla Roma e in prestito dal Brighton. Tuttavia, almeno fin qui, non siamo passati dalla teoria alla pratica. Anche perché la Roma ha Dovbyk infortunato e indisponibile per almeno un paio di mesi abbondanti.

Foto: Instagram personale