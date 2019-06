Il retroscena: Emerson Palmieri, perché per Sarri è una priorità. Il sì…

Abbiamo svelato un nome non più a sorpresa, quello di Emerson Palmieri per la nuova Juve di Sarri. E il diretto interessato, reduce da un grande finale di stagione per il Chelsea, ha già detto sì. Ora tocca ai Blues che, è vero, hanno il blocco di mercato ma che su quella fascia hanno Marcos Alonso reduce da un ricco e lungo rinnovo. Anche Emerson ha un contratto lungo, scadenza 2022, ma è a conoscenza del pressing Juve (non di oggi o di ieri), situazione da seguire. A conferma che l’italo-brasiliano garantirebbe, almeno per Sarri, equilibri superiori a quelli di Alex Sandro. Ecco perché la Juve ne ha parlato più volte con il Chelsea, nella speranza di avere presto il via libera definitivo.

Foto: Twitter personale Emerson Palmieri