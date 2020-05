Il retroscena: Emerson aveva già detto sì a Sarri la scorsa estate. Ma il Chelsea…

Emerson Palmieri è un nome che piace non poco la Juve. Ve ne avevamo parlato la scorsa estate, quando Sarri si insediò sulla panchina bianconera, ora il laterale italo-brasiliano può tornare di moda in vista della prossima sessione di mercato. La Juve lo avrebbe anche preso qualche mese fa, lo stesso Emerson aveva già detto sì al suo ex allenatore, ma il Chelsea fece muro per l’impossibilità di individuare un sostituto a causa del mercato bloccato. Adesso, però, lo scenario è ben diverso. E’ vero che il classe 1994 piace non poco ad Antonio Conte, che vede in lui l’interprete ideale per il 3-5-2 della sua Inter, ma la il club bianconero – a maggior ragione dopo l’apertura totale dell’ex Roma di circa un anno fa – resta la pretendente più autorevole. Non soltanto Jorginho, quindi, anche il nome di Emerson va tenuto in grande considerazione nei discorsi tra la Juve e il Chelsea.

Foto: Twitter personale Emerson Palmieri