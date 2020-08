Omar El Kaddouri può tornare in Italia. Il belga-marocchino in forza al Paok è stato proposto alla Samp, ma il club di Ferrero in questa fase sta pensando soprattutto alle cessioni e pensa per le entrate a giovani senza ingaggi onerosi. Ecco perché è più facile che possa andare avanti la trattativa per El Kaddouri al Crotone.

Foto: Twitter personale