Il retroscena: ecco quanto è costato Sarri alla Juve

Maurizio Sarri e lo staff sono costati alla Juve circa 45 milioni lordi. Paliamo di un contratto biennale con opzione e con una penale in caso di mancato rinnovo per la terza stagione, rinnovo che ovviamente non ci sarà visto che è scattato l’esonero. Sarri aveva un contratto da 5,5 milioni netti a stagione per due anni, più la penale, più quanto è stato versato per liberarlo dal Chelsea. I 5,5 milioni per la stagione appena completata non comprendono tre mensilità, circa un milione e mezzo che era stato pattuito per la prossima stagione, dopo l’accordo in regime di Covid-19. Agli emolumenti di Sarri vanno aggiunti quelli del suo staff, per un totale complessivo di circa 45 milioni lordi.

Foto: twitter Juve