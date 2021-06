Il retroscena: ecco quanto aveva chiesto Mendes per portare Oliveira a Firenze

Jorge Mendes stava lavorando per portare Sergio Oliveira alla Fiorentina, di sicuro questa non è una notizia. E il Porto aveva fatto una richiesta vicina ai 20 milioni che avrebbe in qualche modo soddisfatto, considerato che si trattava della priorità di Gattuso. Ma poi il club viola ha scoperto la richiesta di commissioni da parte di Jorge Mendes: otto milioni che di solito chiedi per un’operazione a parametro zero di grande spessore. E a quel punto la rottura che ha fatto saltare tutto, non soltanto l’affare Oliveira…

Foto: Record