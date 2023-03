Il retroscena: ecco perché Gallo non è tornato a Foggia

Il Foggia ha registrato le dimissioni di Mario Somma e si affiderà a una soluzione interna per la parte finale della stagione. La soluzione interna è già stata annunciata: si tratta di Lorenzo Giunta, già vice dei due ultimi allenatori del club rossonero. Eppure c’era stato un tentativo di disgelo con Fabio Gallo, come anticipato nei giorni scorsi. Tentativo confermato dallo stesso patron Canonico in conferenza, anche se spiegato in modo non approfondito. “Con Gallo abbiamo parlato di altro”, ha spiegato Canonico. In realtà hanno parlato del suo ritorno a Foggia, inutile far finta di nulla, ma all’allenatore è stato proposto un contratto fino a giugno malgrado la richiesta fosse di un anno e mezzo. Gallo è ancora legato ai giocatori, ma avrebbe voluto il ritorno del direttore sportivo Lauriola. Condizioni che Canonico non ha accettato, ma con l’ex allenatore ha parlato solo ed esclusivamente di un ritorno a Foggia senza trovare accordi.

Foto: sito Foggia