Il retroscena: ecco cosa Oddo chiede al Pescara per firmare

Massimo Oddo è un candidato autorevole per il ritorno sulla panchina del Pescara. Ma per firmare chiedere garanzie su un progetto che negli ultimi anni, con il presidente Sebastiani al timone, ha fatto acqua da tutte le parti. Il progetto deve essere biennale (oppure di un anno con rinnovo automatico in caso di salvezza), in modo da dare una profondità al suo ritorno, con un minimo di programmazione. Sebastiani deve una risposta: se sarà positiva, Oddo siederà nuovamente sulla panchina del Pescara.

Foto: Twitter Udinese