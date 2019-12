Il retroscena: ecco cosa cerca Conte a centrocampo. La verità (oggi) su Vidal

Una mezzala come il pane. È la richiesta di Antonio Conte per il mercato di gennaio, la priorità. Una mezzala “box to box”, quindi brava negli inserimenti, in grado di garantire gol e imprevedibilità partendo da lontano. Magari fisicità, sono le caratteristiche di Matic. Oppure fantasia e grande tecnica, De Paul (che piace molto) ha quel tipo di qualità. Su Vidal, malgrado le giuste parole di apprezzamento di Marotta e la grande stima di Conte, restiamo dell’idea di qualche settimana fa: siamo in una fase di stand-by e non è scontato (anzi) che si passi alla fase operativa.

Foto: Twitter Vidal