Il retroscena: e ora Busardò si dedica a Fortini (voleva portarlo al Milan). La Fiorentina…

25/08/2025 | 11:24:31

La Fiorentina sarà ancora attiva negli ultimi giorni di mercato. Qualche giorno fa vi abbiamo dato in esclusiva il forte interesse per Lamptey, in uscita dal Brighton e in scadenza di contratto, ci sono già gli accordi e bisogna andare fino in fondo. Intanto, la Fiorentina vuole trovare la migliore destinazione a Niccolò Fortini: in Serie B spinge Pagliuca che lo riaccoglierebbe a Empoli dopo la proficua esperienza con la Juve Stabia. Ci sono conferme su quanto pubblicato ieri da Tuttosport, forte interesse del Torino e primi contatti in corso da qualche giorno. Il suo agente è Busardò che voleva portarlo al Milan qualche mese fa e non c’è riuscito per il muro della Fiorentina. E che adesso lo sto proponendo al Torino, fortemente interessato, non sapendo che l’ultima parola in ogni caso sarà del club viola che – almeno oggi – vorrebbe mandare a giocare Fortini senza perdere il controllo del cartellino.

Foto: Instagram Fortini