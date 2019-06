Il retroscena: Dzeko, l’Inter arriverà al traguardo. Le ultime su Lukaku

Edin Dzeko è un promesso sposo dell’Inter. Accordo totale raggiunto da tempo tra il club nerazzurro e l’attaccante bosniaco, una precisa richiesta di Antonio Conte che lo apprezza da sempre. Non resta che trovare la giusta quadratura nella trattativa con la Roma, ma l’Inter arriverà al traguardo per il trasferimento di Dzeko, ormai è una questione di giorni. Capitolo Romelu Lukaku: il 12 giugno vi abbiamo svelato il sì dell’attaccante belga ai nerazzurri, tra le parti c’è un accordo totale. Ora l’Inter deve trattare e trovare le intese con il Manchester United che continua a chiedere una cifra elevata per il cartellino dello specialista classe ’93. Non saranno tempi brevi, anche perché molto dipenderà dal futuro di Mauro Icardi.

Foto: Twitter ufficiale Roma