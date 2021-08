Il retroscena: Dzeko-Inter no stop. Lucci lavora con fiducia per arrivare all’accordo

L‘Inter ha scelto i due attaccanti per il dopo Lukaku. Duvan Zapata: c’è un accordo impostato con l’Atalanta e una intesa totale con l’agente dell’attaccante colombiano. Lo confermiamo.

Edin Dzeko: il suo agente Lucci sta lavorando no stop e con fiducia per arrivare ad una soluzione. Il gigante bosniaco è andato in panchina nell’amichevole in corso con il Betis Siviglia. Comunque la pista Inter si è accesa in modo concreto.

Lucci, che già lo scorso gennaio aveva cercato di portarlo all’Inter, in uno scambio, poi naufragato con Alexis Sanchez, ora è convinto di trovare una soluzione, anche in virtù degli eccellenti rapporti con la Roma. Dzeko non ha mai puntato i piedi per andare via, ma era stata impostata una intesa che gli avrebbe consentito di liberarsi se fosse arrivata una proposta. Ora c’è l’Inter.

I nerazzurri non vogliono e non possono spendere per il cartellino, sono pronti a mettere sul tavolo un contratto da 4,5 milioni a stagione. In questo momento, tutte le altre piste (da Scamacca in poi), sono alternative.

E la Roma? Vi abbiamo parlato del forte gradimento di Mourinho per Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino. Il Gallo non ha dato ancora una risposta al suo attuale club in merito all’offerta di rinnovo che gli è stata proposta. Lo Special One, lo aveva inseguito con forza già dai tempi del Tottenham. Belotti è anche nella lista dell’Atalanta, il sogno Icardi-un altro nome accostato ai giallorossi-in questo momento è tutto da verificare. Pur essendo l’ex Inter in fondo alle gerarchie a Parigi. Soprattutto dopo l’arrivo di Leo Messi.

Foto: Twitter Serie A