Il retroscena: Dzeko-Inter, i contatti ripartono. L’ora del disgelo. Adesso…

Antonio Conte vuole due attaccanti, individuati in Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Vi abbiamo raccontato che l‘Inter presenterà una nuova offerta al Manchester United con dilazioni rapide per arrivare a una definizione. La morale è: Lukaku a tutti i costi. Nel frattempo sono ripartiti i contatti con la Roma per sbloccare la pratica Dzeko: è l’ora del disgelo, si viaggia a una cifra sotto i 20 milioni e anche sotto i 15. Con possibilità in chiarissima crescita di arrivare alla soluzione.

Foto: Twitter ufficiale Roma