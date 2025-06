Il retroscena: Dzeko ha tre proposte, ma ha aperto al Bologna

08/06/2025 | 10:46:43

L’eterno Edin Dzeko per un possibile ritorno in Italia. Confermate le voci dei giorni scorsi, possiamo aggiungere che l’attaccante classe 1986 (compirà 40 anni il prossimo 6 marzo) sceglierà tra le tre proposte che ha ricevuto. Ma il suo desiderio è quello di tornare in Italia, ha parlato con Sartori in un paio di circostanze e ha aperto completamente al Bologna con l’avallo di Italiano. Dzeko è andato a segno anche ieri con la Bosnia, fisicamente sta molto bene e non è una novità, il suo fiuto del gol è fuori discussione, esiste la possibilità che la Serie A ritrovi un vecchio protagonista.

Foto: Instagram Fenerbahce.

Englisg version