Il retroscena: Dzeko aspetta ancora. E la sorpresa Fiorentina…

13/06/2025 | 23:35:00

Edin Dzeko ha una proposta importante del Bologna, ma – come anticipato qualche giorno fa – occhio alla Fiorentina. Già, perché il club viola ha mantenuto i contatti vivi, consapevole di avere la sponda favorevole di un attaccante che ha sempre mantenuto un comportamento esemplare, senza dimenticare un rendimento alto. A Dzeko la prospettiva Fiorentina piace parecchio, anche per un ruolo da vice Kean. Il Bologna continua a restare aggrappato, ma il club viola è appostato per quella che ormai non è più una sorpresa (lo era tre giorni fa). Il contratto? Annuale con opzione, ma potrebbe anche essere biennale. La Fiorentina ha scelto da tempo Pioli come nuovo allenatore, deve soltanto aspettare i tempi tecnici per annunciarlo. E ha sempre più Dzeko nel mirino…

Foto: Instagram Fenerbahce