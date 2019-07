Il retroscena: Dybala ha capito, a lui l’ultima decisione. Lo United lo accontenta. Lukaku e l’Inter…

Romelu Lukaku era, per la Juve, un’azione di disturbo di inizio mese sottovalutata da molti. Perché un conto è l’azione di disturbo, un altro paio di maniche l’inserimento di Dybala nella trattativa. Una contropartita che il Manchester United gradisce molto, al punto che il club inglese nel pomeriggio ha cominciato a trattare con l’agente dell’argentino, pronto ad accontentarlo nei dettagli. Poi sarà Dybala a decidere, al rientro entro giovedì in Italia. Ma il fatto che il suo agente sia andato in avanscoperta significa che intanto Paulo ha raccolto il messaggio e ascolta la proposta. A lui piacerebbe il Paris Saint-Germain, ma al momento non ci sono tracce. La Juve crede anche di poterla spuntare anche sul conguaglio di almeno 15 milioni che chiede per giustificare lo scambio. E l’Inter? Spera sempre che qualcosa salti, la speranza è legittima a fronte di una promessa ricevuta da Lukaku in tempi non sospetti. Ma poi quella promessa deve tramutarsi in accordo con il suo club e oggi l’Inter sa che molto dipenderà degli accordi tra Dybala e i Red Devils. Soltanto se saltassero…

Foto: Twitter personale Dybala