Il retroscena: Dumfries, l’Inter a ogni costo. E la svolta si avvicina

Questione di tempo: Dumfries ha scelto l’Inter, vuole l’Inter, in qualche modo verrà accontentato. E i tempi non saranno lunghi, l’Inter ha deciso di accelerare.

Vi abbiamo raccontato dei contatti molto intensi con Raiola e il suo entourage. Aggiungiamo un altro paio di cose importanti.

La prima: l’Inter, che era partita da un prestito magari oneroso con diritto o magari obbligo di riscatto, è pronta a migliorare la formula. La seconda: la valutazione, partita da 20 milioni, scenderà anche perché il PSV non si può permettere di avere un separato in caso che debba condizionare l’intera stagione. Siamo, dunque, in piena accelerata da 15 milioni poi eventuali bonus. La trattativa è partita, eccome, l’Inter si attiverà per chiuderla.

Foto: Twitter personale