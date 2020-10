Il retroscena: ds Roma, c’è l’offerta scritta a Campos

La Roma prenderà un direttore sportivo, sta valutando diversi profili anche e soprattutto all’estero. Si è parlato molto di Fabio Paratici, ma per il momento senza alcun tipo di profondità. La novità consiste nel fatto che la nuova proprietà ha recapitato una proposta scritta a Luis Campos, pronto a una nuova esperienza dopo il proficuo lavoro con il Lille.

Campos era stato accostato al Milan, lo aveva cercato la stessa Roma (con Pallotta proprietario) prima di virare su Petrachi. Il club giallorosso ha altri nomi in lista, compreso Emenalo, ma l’apprezzamento nei riguardi di Campos è fuori discussione, certificato dalle ultime novità. Il 55enne portoghese è in rotta di collisione con il suo attuale club, pronto per una nuova esperienza. Vedremo se accetterà la proposta Roma, se sarà un consulente oppure se dovrà occuparsene in prima persona.

