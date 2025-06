Il retroscena: ds Juve, i confronti tra Comolli e Chiellini. Tre nomi in agenda

02/06/2025 | 21:14:39

La Juventus dovrà prendere un direttore sportivo, visto che è in arrivo l’annuncio ufficiale della fine del rapporto con Cristiano Giuntoli. Ci sono tre nomi in lizza, all’interno di un confronto – com’è giusto che sia – tra Comolli e Chiellini. Il dg fresco di nomina, ha indicato Diego Lopez, specialista spagnolo che ha lavorato bene con il Lens. Chiellini ha portato avanti le candidature di Hasan Salihamidzic, che ha indossato la maglia bianconera, e di Frederic Massara, ex Milan e reduce da un’esperienza al Rennes. Vedremo la decisione, che non coinvolge Tognozzi nel senso che quest’ultimo avrà un ruolo a parte, come sempre da responsabile degli osservatori.

Foto: Instagram Los Angeles FC