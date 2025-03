Maurizio Pellegrino non sarà il nuovo direttore sportivo dell’Ascoli. Malgrado le voci di accordi e firme circolate in mattinata, non ci sono i margini per un’intesa tra l’ex Reggina e il club marchigiano. Anzi, possiamo dire che in questi minuti ci sono percentuali in rialzo che la fumata sia definitivamente nera. Pellegrino non accetta la condizioni dell’Ascoli, ulteriore conferma che le parti sono sempre più distanti.