Il retroscena: Dragowski, il Bournemouth offre il triplo. Ora Viviano…

Tutto da chiarire il futuro di Dragowski alla Fiorentina. Il club viola lo ha battezzato come nuovo titolare, ma ha lasciato al ragazzo la decisione. Meglio: la Viola lo vorrebbe convinto. Ma evidentemente Dragowski tanto convinto non è: il Bournemouth ha formulato un’offerta in doppia cifra con i bonus, lo affiancherebbe a un altro polacco (l’esperto Boruc) per lanciarlo poi definitivamente. I prossimi giorni saranno caldi. In caso di cessione, dopo il ritorno di Terracciano, tornerebbe di moda il nome di Emiliano Viviano (più di Perin) che Pradè in conferenza aveva apprezzato, ma che in presenza di Dragowski sarebbe un concorrente pericoloso. Senza il polacco cambierebbe tutto, situazione da monitorare. Intanto Viviano sta per tornare in Portogallo: domani si rimetterà a disposizione dello Sporting, ma non andrà in ritiro, si allenerà a parte. E la Fiorentina…

Foto: Twitter ufficiale Empoli