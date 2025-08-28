Il retroscena: Dovbyk via, com’è cambiata la strategia della Roma. E Santi Gimenez…

28/08/2025 | 23:20:06

All’improvviso Dovbyk è diventato un grande, grandissimo, problema per la Roma. Fino a un mese fa si poteva tranquillamente dire che il club giallorosso non avrebbe voluto dirlo in prestito, che avrebbe cercato di monetizzare. Gli scenari sono cambiati, Dovbyk viene ritenuto incompatibile per gli schemi di Gasperini, anche il diretto interessato e chi lo assiste hanno capito che restare fino a gennaio significherebbe fare anticamera. Adesso si può anche procedere in prestito pur di liberarsi di un ingaggio importante, passaggio fondamentale per sbloccare il mercato. È vero la Roma accetterebbe uno scambio con Santiago Gimenez, ma fino a stasera l’attaccante del Milan non ha dato un minimo segnale di apertura. Non escludiamo che il Milan possa decidere di prendere Dovbyk a prescindere, non escludiamo che possa tornare il Villarreal oppure che possa materializzarsi un nuovo club, ma il passaggio diventa di fondamentale importanza per la Roma in questi ultimi giorni di trattative.

Foto: Instagram Roma