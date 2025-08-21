Il retroscena: Dovbyk seconda scelta Napoli. Ma fin qui nessun contratto proposto

21/08/2025 | 23:45:27

Artem Dovbyk non sta vivendo un momento semplice: incedibile solo sulla carta, se arrivasse una proposta congrua possibilmente non in prestito con diritto di riscatto, avendo fatto la Roma un’operazione importante appena la scorsa estate. Dovbyk è stato accostato al Napoli, possiamo sempre definirlo un piano B oppure una seconda scelta (chiamatela come volete). Ma con tutto il rispetto spegniamo le voci su una proposta fatta dal Napoli da tre milioni di ingaggio addirittura per sei anni. Il Napoli non ha fatto quest’offerta e si dedicherà eventualmente a Dovbyk soltanto nel caso in cui ci fossero complicazioni per la prima scelta Hojlund.

Foto: Instagram Roma