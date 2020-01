Il retroscena: Douglas Costa, la Juve vuole di più. Per non cambiare il mercato

Per Douglas Costa la Juve ha fatto un investimento molto importante, 46 milioni per portarlo a Torino e per strapparlo al Bayern. Ora il club bianconero chiede di più, un rendimento più alto, una maggiore continuità che giustifichi quell’esborso. Douglas Costa ha avuto problemi fisici, quando è stato bene ha regalato fiammate incredibili alternandole però a pause incomprensibili. Adesso la Juve si aspetta una svolta totale, sia in campo che fuori, una continuità complessiva che non faccia rimpiangere quanto speso. In caso contrario, qualsiasi valutazione potrebbe essere presa in considerazione, anche quelle relative al mercato.

Foto: Twitter ufficiale Uefa