Il retroscena: Douglas Costa e Bernardeschi sul mercato. Romero può restare

Nelle valutazioni fatta dalla Juventus, sia Bernardeschi che Douglas Costa sono sul mercato. Prevale la delusione per un rendimento non all’altezza dei 90 milioni scarsi che la Juve ha investito. Se ci saranno offerte congrue ad una eventuale valutazione, allora verranno prese in considerazione. Scambi convenienti oppure direttamente una proposta cash, lo vedremo. Ma per entrambi la Juve ascolterà offerte. In difesa possibile la conferma di Romero, prelevato in tempi non sospetti dal Genoa, considerato che De Ligt si è operato alla spalla, Chiellini deve ritrovare la condizione e Demiral si è appena ristabilito da un grave infortunio. Sul mercato resta sempre Rugani.

Foto: Twitter Juventus