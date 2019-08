Il retroscena: Donnarunna vuole restare al Milan, ma Raiola…

Si parla sempre del Paris Saint-Germain sulle tracce di Gigio Donnarunma. E magari negli ultimi giorni di mercato può accadere qualcosa, non fosse altro perché il contratto – se non dovesse essere prolungato – scadrebbe nel 2021. Ma una cosa è chiara: Donnarumma vuole restare al Milan, se dipendesse da lui la situazione sarebbe chiara e definita. Invece non dipende solo da lui, ma anche da Mino Raiola che non ha dato a Gigio aggiornamenti recentissimi. Ma che continua a parlare con Leonardo e con il Psg, cercando la quadratura sulla commissione per poi andare dal Milan e portare una proposta non certo da 55 o 60 milioni. Vedremo. Soprattutto: Gigio come la penserà?

Foto: sito ufficiale Milan