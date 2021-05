Il retroscena: Donnarumma, weekend caldo. La Juve è pronta (da settembre), il Barcellona aspetta

Saranno giorni caldi per Gigio Donnarumma, a partire da questo fine settimana. La decisione definitiva è vicina: è vero che ci sarebbe tempo, ma anche Mancini e lo staff azzurro vorrebbero che una decisione venisse presa prima degli Europei. Donnarumma deciderà tra due proposte, quella della Juve (la prima a muoversi come anticipato a settembre, quando aggiungemmo che il portiere non avrebbe rinnovato con il Milan) e quella del Barcellona. Nei giorni scorsi c’è stato anche un blitz in Spagna, i catalani si sono mossi a prescindere da ter Stegen, esattamente come la Juve l’ha fatto pensando che poi dovrebbe trovare una sistemazione a Szczesny (tra un ritorno all’Arsenal e altre possibilità). Allegri apprezza Szczesny, ma ovviamente non direbbe no a un investimento del genere. Laporta sta impostando un mercato con i parametri zero (Aguero in testa) e vorrebbe continuare. Altri club hanno sondato e fin qui non hanno approfondito. La Juve si è mossa prima, aspetto da non sottovalutare. Donnarumma vorrebbe restare in Italia ma gli restano anche gli scrupoli post Milan: weekend caldo…

FOTO: Sito Milan