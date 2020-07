Il retroscena: Donnarumma per l’attacco, mega offerta del Monza. Ma…

Il Monza ha fatto una mega offerta ad Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia. Proposta da 800 mila euro a stagione già bonus, di sicuro un lusso assoluto per la Serie B, totale conferma del budget faraonico del club brianzolo per provare subito a centrare la doppia promozione. Ma in questo momento la situazione è molto bloccata, nel senso che Donnarumma ha intenzione di prendere tempo, magari nella speranza che si materializzi qualche proposta dalla Serie A. E tenendo comunque conto che per il Brescia sarebbe una pedina importante anche per provare un’immediata risalita.

Foto: Twitter ufficiale Brescia