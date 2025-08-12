Il retroscena: Donnarumma, gli intrecci con Ederson (dal 7 maggio) e le opzioni difficili

12/08/2025 | 17:18:17

La “bomba” è esplosa e adesso bisognerà in qualche modo limitarne gli effetti. Gigio Donnarumma è ai margini del Paris Saint-Germain: certo, potrebbe restare e liberarsi a parametro zero, ma a chi converrebbe? L’ipotesi del prestito oggi è fantascienza, il suo contratto scade tra poco più di undici mesi, quindi bisognerà seguire con attenzione giorno per giorno, forse ora per ora. Dopo quanto avevamo raccontato sul Manchester City nei mesi precedenti, lo scorso 7 maggio (ormai oltre tre mesi fa) abbiamo svelato in esclusiva il forte interesse e il gradimento di Pep Guardiola. Nelle ultime settimane abbiamo aggiunto che il City farebbe l’operazione a prescindere dai fatti in quel ruolo negli ultimi giorni. E sarebbe fondamentale l’uscita di Ederson che, come vi raccontiamo da giorni, è in trattativa serrata con il Galatasaray. Non abbiamo riscontri sul Chelsea, che magari apprezzerà il profilo ma non si è mosso, e almeno fin qui nulla di concreto sul Manchester United. Il Bayern ha continuato a informarsi (in azione da gennaio) in previsione del fatto che potrebbe essere l’ultimo anno di Neuer; per le big italiano, che avevano in qualche modo sondato, ci potrebbero essere flebili speranze solo a parametro zero. Ma a questo giro no, all’interno delle trame che coinvolgono Ederson, l’apprezzamento forte di Guardiola e il Bayern…

Foto: Instagram personale