Il retroscena: Donis, voglia di Genoa e svolta in arrivo

Il Genoa è pronto a piazzare un altro colpo in attacco. Anastasios Donis, duttile attaccante greco classe 1996, nato in Inghilterra e legato da un contratto con lo Stoccarda, è sempre più vicino. La svolta è in arrivo, ci sono già gli accordi per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 6-7 milioni di euro. Scelta, come riferito in esclusiva, condivisa pienamente dall’area scouting. Donis viaggia verso l’Italia…

Foto: rheinpfalz