Il retroscena: Donis promosso dallo scouting Genoa. Con lo Stoccarda…

Anastasios Donis è un obiettivo sempre più concreto per il Genoa. Il duttile attaccante greco classe 1996 è stato promosso dallo scouting del club rossoblù, un profilo apprezzato per qualità e caratteristiche. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della trattativa in corso con lo Stoccarda, anche nelle ultime ore ci sono stati contatti con il club tedesco e presto si può entrare nel vivo. La valutazione del cartellino è sui 5 milioni di euro, il Genoa vorrebbe prima piazzare qualche esubero, ma l’operazione Donis potrebbe andare in porto a prescindere.

Foto: rheinpfalz